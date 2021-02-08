Завершена сборка двигателей первой ступени мощнейшей частной китайской ракеты-носителя

В 2021 году в Китае могут впервые запустить ракету ZQ-2. Она станет самой мощной частной ракетой из произведенных на территории Поднебесной.

В Китае активно развивается частное ракетостроение. Лучшее тому свидетельство — возможный скорый старт перспективного носителя ZQ-2 от компании LandSpace, имеющего массу более 200 тонн. Длина ракеты — 49,5 метра, а диаметр составляет 3,35 метра. На околоземную орбиту ракета сможет вывести нагрузку массой до шести тонн.

На сегодня уже построили четыре многоразовых двигателя TQ-12 первой ступени, использующие в качестве топлива жидкий метан. Отметим, что двигатели такого типа в обозримом будущем будут только у американских компаний SpaceX и Blue Origine. В LandSpace надеются каждый год производить до пятнадцати носителей нового типа.

TQ-12 Источник изображения: chinadaily

Самая мощная из существующих сегодня китайских частных ракет-носителей — это Hyperbola-1 от компании Beijing Interstellar Glory Space Technology. Первый ее запуск выполнили в 2019-м. Второй старт состоялся недавно: он завершился аварией.

Напомним также, что в прошлом году Китай неудачно запустил «доступную» ракету «Куайчжоу-11».