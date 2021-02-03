Запуск мощнейшей китайской частной ракеты-носителя завершился аварией

В Китае неудачно запустили новую твердотопливную ракету Hyperbola-1. Пуск стал для носителя вторым: первый провели в 2019-м.

Ракета-носитель Hyperbola-1 сегодня стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере центральной части Китая. Вскоре после пуска выявили неполадки. В итоге миссию признали проваленной: причину аварии еще предстоит установить.

Ракету разработали специалисты компании Beijing Interstellar Glory Space Technology. Она имеет четыре ступени. На сегодня Hyperbola-1 — мощнейшая частная ракета в Китае: она может вывести на низкую околоземную орбиту 300 килограммов грузов. Носитель имеет за своей спиной один удачный старт: в 2019-м носитель вывел на орбиту два научно-исследовательских аппарата.

В 2020 году Китай провел больше космических запусков, чем какая-либо другая страна, включая Соединенные Штаты. Всего Поднебесная выполнила 39 пусков.

Но не все они были успешными. Так, в апреле был неудачный старт ракеты-носителя «Чанчжэн-3B». А в июле китайцы неудачно запустили «доступную» ракету-носитель «Куайчжоу-11».