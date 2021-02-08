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Российская армия дополнительно закупит гиперзвуковое оружие

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия планирует организовать дополнительные поставки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова в пятницу, 5 февраля, приводит «Интерфакс».

«Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», — сказал Шойгу на совещании в подмосковном Реутове.

Он добавил, что далее будут обсуждаться предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для закупки оружия для армии.

В декабре прошлого года стало известно, что Тихоокеанский флот России до 2028-го получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Сумма контракта в настоящий момент неизвестна, однако ранее сообщалось, что на изготовление головного корабля проекта 20385 «Гремящий» будет потрачено 22,6 миллиарда рублей.

В том же месяце Путин заявил об угрозе обнуления ядерного потенциала России. По его словам, гонка вооружений уже идет, и она началась после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году. «Одна страна строит "антиракетный зонт" для себя. Конечный результат будет какой? Конечный результат — это обнуление нашего ядерного потенциала. Мы должны были сделать все, чтобы этого не случилось», — сказал глава государства.


Артем Андреев

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США
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Гремящий
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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ГЗЛА
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