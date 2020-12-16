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Тихоокеанский флот России получит шесть корветов с «ужасающим» оружием

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Согласно контракту с ПАО «Амурский судостроительный завод», Тихоокеанский флот с 2024 по 2028 год получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

В министерстве сообщили, что эти современные корабли оснащены новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, зенитным ракетным комплексом «Редут», противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным «Пакет-НК» и универсальными пусковыми установками — они способны нести ракеты «Циркон». В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия.

Сумма контракта в настоящий момент неизвестна, однако ранее сообщалось, что на изготовление головного корабля проекта 20385 «Гремящий» будет потрачено 22,6 миллиарда рублей.

О том, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» проекта 20385 получит гиперзвуковую ракету «Циркон», в октябре 2019 года заявлял президент России Владимир Путин. Сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для огневой поддержки в ходе морских десантных операций.

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США
Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
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АСЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ГЗЛА
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