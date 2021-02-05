США заявили о формировании единого фронта с «евротройкой» по ядерной сделке с Ираном

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Вашингтон вырабатывает единую позицию с «евротройкой» (Германия, Великобритания, Франция) по ядерной сделке с Ираном, проводятся соответствующие консультации, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы активно взаимодействуем с Европейским союзом прямо сейчас, в особенности с тремя членами формата "пять плюс один": Германией, Великобританией и Францией. Мы говорим с ними на различных уровнях", – передает его слова ТАСС.

"Эти консультации, я думаю, приведут к формированию единого фронта в том, что касается нашей стратегии в отношении Ирана и в отношении дипломатии по ядерной тематике", – добавил Салливан.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова сотрудничать с новой администрацией США для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока Тегеран не предпримет шаги по выполнению СВПД.

Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Елизавета Булкина