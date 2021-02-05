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Интерфакс-АВН

"Прогресс МС-16" доставит на МКС запас азота для пополнения атмосферы и средства герметизации

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ТГК "Прогресс МС-15"
ТГК "Прогресс МС-15".
Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Грузовой космический корабль "Прогресс МС-16" доставит на борт Международной космической станции (МКС) 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, сообщает ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"ТГК "Прогресс МС-16" должен доставить на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры cлужебного модуля "Звезда" Российского сегмента МКС.

В декабре 2020 года в ходе переговоров экипажем МКС, трансляцию которых ведет NASA, представитель ЦУП сообщил, что установить место утечки воздуха на МКС необходимо в ближайшее время потому, что резервы воздуха на станции подходят к концу.

"Мы сейчас теряем уже резервные запасы по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал представитель ЦУП.

19 декабря 2020 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что основное место утечки воздуха на МКС уже нашли, темпы потери "очень маленькие".

"У нас эта утечка уже достаточно давно была, темп очень маленький, ничего не происходило. Одну из утечек нашли, её заделали - течь уменьшилась, но еще осталась, вот эти остатки сейчас ищут", - сказал Крикалев.

29 октября 2020 года Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции.

"Может быть, оно и не там. Я разговаривал с экипажем, который прилетел, и мы говорили, что же там с этой трещиной, которую сейчас все подозревают", - сказал Крикалёв журналистам на брифинге по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме.

30 октября 2020 года в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о происхождении трещины из-за внешнего воздействия.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.

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