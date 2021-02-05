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Интерфакс-АВН

Новый противоракетный комплекс "Абакан" пока не имеет документов для продажи за рубеж - "Рособоронэкспорт"

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Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан"
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Бангалор. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Продвижение на международный рынок перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан" пока не осуществляется, сообщили в "Рособоронэкспорте".

"На данный комплекс пока не оформлены разрешительные документы, следовательно "Рособоронэкспорт" не может заниматься его продвижением на мировом рынке", - сказал представитель компании на выставке Aero India 2021.

Российские СМИ ранее сообщали, что на форуме "Армия-2020" была представлена пусковая установка из состава перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан".

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
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