Новый противоракетный комплекс "Абакан" пока не имеет документов для продажи за рубеж - "Рособоронэкспорт"

Бангалор. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Продвижение на международный рынок перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан" пока не осуществляется, сообщили в "Рособоронэкспорте".

"На данный комплекс пока не оформлены разрешительные документы, следовательно "Рособоронэкспорт" не может заниматься его продвижением на мировом рынке", - сказал представитель компании на выставке Aero India 2021.

Российские СМИ ранее сообщали, что на форуме "Армия-2020" была представлена пусковая установка из состава перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан".