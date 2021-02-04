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Противоракетную систему США сравнили с дуршлагом

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Источник изображения: Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Army / Reuters

Система противоракетной обороны (ПРО) США в конечном счете окажется дуршлагом и не сможет защитить страну от всех российских баллистических ракет. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил руководитель Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Он рассказал, что идея создания оборонительной противоракетной системы появилась в США еще в 1980-х годах. «Потом они отказывались и снова возвращались. Все это стоит громадных денег», — добавил эксперт.

По его словам, Вашингтон почти сразу столкнулся с критикой, поскольку «система ПРО никогда не даст стране 100-процентной гарантии». «Поэтому наши, конечно, предупреждали, что если они (США — прим. «Ленты.ру») будут продолжать строительство этой системы и приближать ее к границам России, она будет вынуждена разрабатывать новые системы вооружений, что она и сделала», — отметил Рогулев.

В январе офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Купер назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II главным оружием сдерживания России и Китая. По его мнению, военно-воздушным силам США для сдерживания потенциальных противников следует нарастить число малозаметных истребителей и стратегических бомбардировщиков, которые отличает способность преодолевать вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, в июле 2020 года, Пентагон сообщил о создании и совершенствовании Москвой и Пекином систем противоракетной обороны, что создает угрозу для США. Представитель ведомства подчеркнул, что сфера противоракетной обороны — важная составляющая соперничества между великими державами, и у России есть очень мощные военные ресурсы.


Артем Андреев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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