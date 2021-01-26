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Офицер США назвал главное оружие сдерживания России

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Источник изображения: Фото: US Navy / Globallookpress.com

В колонке американского издания Defense News офицер Корпуса морской пехоты (КМП) США в отставке Скотт Купер назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II главным оружием сдерживания России и Китая.

«Конгресс признает, что F-35 является краеугольным камнем сдерживания в конкуренции великих держав, с которой мы сталкиваемся как государство», — пишет автор, ссылаясь на Стратегию национальной обороны Соединенных Штатов за 2018 год.

Офицер в отставке признает, что в большинстве предыдущих конфликтов, например, в Ираке, в которых участвовали США, последние «наслаждались роскошью сохранения превосходства в воздухе» уже с самого начала военных действий.

«Такого не будет ни в одном конфликте с Россией или Китаем. Фактически этого даже не было бы в случае конфликта с Сирией с возможностями противовоздушной обороны (ПВО) [российской зенитной ракетной системы] С-400», — пишет автор.

Купер напоминает о боевых потерях США во Вьетнаме и бывшей Югославии. «У меня остались яркие воспоминания о той ночи, когда сербскими силами ПВО был сбит [американский тактический малозаметный ударный самолет] F-117», — добавляет офицер в отставке.

По мнению эксперта, Военно-воздушным силам (ВВС) США для сдерживания потенциальных противников следует нарастить число малозаметных истребителей и стратегических бомбардировщиков, которые отличает способность преодолевать вражескую ПВО. «Мы перешли от ВВС, которые в 1987 году имели 4468 истребителей и 331 бомбардировщик, к силам, которые [сегодня] имеют 1481 истребитель и 122 бомбардировщика», — отмечает автор.

В январе журнал Popular Mechanics сообщил, что бывший исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го) Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «куском...».

В том же месяце Defense News, ссылаясь на отчет корпорации RAND, сообщило, что F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками является единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе.

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Продукция
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F-35
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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