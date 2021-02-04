В полк армейской авиации ЮВО поступили 7 новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

ЦАМТО, 3 февраля. В полк армейской авиации ЮВО, базирующийся в Ростовской области, поступили 7 новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". В ближайшее время состоятся первые плановые полеты "Аллигаторов" по программе боевой подготовки.

Вертолеты были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на военный аэродром, где производится их окончательная сборка.

Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России.

Справочно:

Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения "Аллигатора". Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.