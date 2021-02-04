Переговоры с Индией по 200 вертолётам Ка-226Т затягиваются из-за полемики по уровню локализации производства

РФ подготовила обновленные предложения, которые могут устроить Минобороны Индии

Бангалор (Индия). 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Индия и РФ пока не смогли договориться об уровне локализации производства легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Задержка с подписанием контракта на поставку Ка-226Т связана с нерешенностью вопроса по уровню локализации", - заявил Дрожжов.

"В настоящее время акционерами совместного предприятия подготовлены обновленные предложения, которые, надеемся, устроят индийское военное ведомство, и мы сможем выйти на этап контрактных переговоров", - сказал замглавы ФСВТС.

Как сообщал "Интерфакс", межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолётов Ка-226Т общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключён.

Тем не менее Улан-Удэнский авиазавод (У-УАЗ) уже изготовил первые два фюзеляжа Ка-226Т для Индии и планирует начать лётные испытания опытных машин в первой половине 2021 года, сообщали в пресс-службе "Вертолётов России".

В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что начало совместного с Индией производства Ка-226Т запланировано на 2021 год. Однако в августе того же года в ФСВТС заявили "Интерфаксу", что рассмотрение предложений по совместному производству Ка-226Т затягивается. При этом, по словам главы "Вертолетов России" Андрея Богинского, Москва и Дели согласовали всю техническую часть контракта, остались только коммерческие переговоры.

Согласно подписанному в 2015 году соглашению, холдинг "Вертолёты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолёта Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолётов и обеспечение их технического сопровождения.