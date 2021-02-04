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Транспортно-загрузочная машина 9Т260 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"

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Как сообщило 2 февраля 2021 года информационное агентство ТАСС, транспортно-загрузочная машина 9Т260 нового 57-мм самоходного зенитного артиллерийского комплекса 1К150 "Деривация-ПВО" способна заряжать боевую машину комплекса на переднем крае поля боя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

Транспортно-загрузочная машина 9Т260 нового 57-мм самоходного зенитного артиллерийского комплекса 1К150 "Деривация-ПВО", разработанного АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

"Транспортно-загрузочная машина 9Т260 выполнена на шасси защищенного грузового автомобиля "Урал", оснащенного бронированными кабиной, кузовом и топливными баками. Таким образом, машина выдерживает попадание пуль калибра 5,45-7,62 мм и осколков, которые представляют одну из наиболее серьезных угроз на поле боя", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, тренированный расчет из двух человек может выполнить загрузку боеукладок машины за 20 минут.

Процесс выгрузки боеприпасов из транспортно-загрузочной машины в боевую машину максимально механизирован, что существенно снижает время перезарядки и повышает живучесть техники, сообщили в УВЗ. Одновременно возможна загрузка боеприпасами двух боевых машин.

Как сообщили в УВЗ, одна 9Т260 способна одновременно перевозить почти 600 снарядов калибра 57 мм, аэрозольные боеприпасы для постановки дымовых завес и свыше 2 тыс. патронов.

Транспортно-загрузочная машина, выполненная на базе бронированного "Урала", является одним из немногих защищенных средств обеспечения. Обычно российская техника данного класса выполняется на шасси грузовых автомобилей "Камаз" или "Урал".

Опытный образец выполненной на шасси БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса 1К150 "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой, разработанного АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018 (с) Михаил Жердев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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