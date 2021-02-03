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ТАСС

Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя

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Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" уточнили, что тренированный расчет из двух человек может выполнить загрузку боеукладок машины за 20 минут

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Транспортно-загрузочная машина зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" способна заряжать боевую машину комплекса на переднем крае поля боя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Транспортно-загрузочная машина 9Т260 выполнена на шасси защищенного грузового автомобиля "Урал", оснащенного бронированными кабиной, кузовом и топливными баками. Таким образом, машина выдерживает попадание пуль калибра 5,45-7,62 мм и осколков, которые представляют одну из наиболее серьезных угроз на поле боя", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, тренированный расчет из двух человек может выполнить загрузку боеукладок машины за 20 минут.

Процесс выгрузки боеприпасов из транспортно-загрузочной машины в боевую машину максимально механизирован, что существенно снижает время перезарядки и повышает живучесть техники, сообщили в УВЗ. Одновременно возможна загрузка боеприпасами двух боевых машин.

Как сообщили в УВЗ, одна 9Т260 способна одновременно перевозить почти 600 снарядов калибра 57 мм, аэрозольные боеприпасы для постановки дымовых завес и свыше 2 тыс. патронов.

Транспортно-загрузочная машина, выполненная на базе бронированного "Урала", является одним из немногих защищенных средств обеспечения. Обычно российская техника данного класса выполняется на шасси грузовых автомобилей "Камаз" или "Урал".

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Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Ростех
Уралвагонзавод
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