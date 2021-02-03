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Naked Science

В SpaceX анонсировали запуск с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: nasa

Согласно планам, в этом году компания Илона Маска должна реализовать первый полностью коммерческий пилотируемый запуск. В числе прочих предполагается участие основателя компании Shift4 Payments Джареда Айзекмана.

Первая полностью гражданская космическая миссия под названием Inspiration4 будет запущена при помощи ракеты Falcon 9 и космического корабля Crew Dragon. Предполагается, что это произойдет в четвертом квартале 2021-го.

Местом старта станет Космический центр Кеннеди. На борту будут находиться четыре человека. Один из них — основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Экипаж проведет несколько дней на околоземной орбите, облетая родную планету каждые 90 минут. Посадка корабля должна состояться близ побережья Флориды.

Crew Dragon — новейший космический корабль от компании SpaceX. Аппарат разработали на основе грузового корабля Dragon. Первый полет он выполнил 2 марта 2019-го.

Стартовый полет с членами экипажа на борту провели 30 мая прошлого года. Последний на сегодня запуск Crew Dragon произвели 16 ноября: все три выполненных старта были успешными. Следующая миссия корабля намечена на грядущую весну.

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SpaceX
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Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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