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Интерфакс-АВН

Суд подтвердил взыскание с УВЗ в пользу Минобороны РФ 153 млн рублей из требуемых 233 млн рублей

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Танковый конвейер в механосборочном цехе Уралвагонзавода
Танковый конвейер в механосборочном цехе Уралвагонзавода.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник, 1 февраля, подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 19 октября 2020 года взыскал с АО "НПК" "Уралвагонзавод" им. Ф.Э.Дзержинского" в пользу Минобороны РФ 152,9 млн рублей неустойки из требуемых 233 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы сторон.

Взыскиваемая сумма образовалась в результате взаимозачета по встречным искам сторон.

В документах говорится, что Минобороны подало в суд иск о взыскании с УВЗ почти 233 млн рублей неустойки по госконтракту от 24 июня 2016 года. УВЗ, в свою очередь, просил суд взыскать с ведомства 12 млн рублей неустойки.

Изучив материалы дела, суд частично удовлетворил иск Минобороны, решив взыскать с предприятия 163,1 млн рублей неустойки. По встречному иску суд решил взыскать с Минобороны 10,1 млн рублей неустойки.

Минобороны РФ (заказчик) и НПК (исполнитель) 24 июня 2016 года заключили госконтракт на выполнение работ по капремонту с модернизацией танка типа Т-72Б в 2016-2017 годах. Цена контракта 9,3 млрд рублей, срок выполнения до 20 декабря 2016 года. Между тем акт сдачи-приемки выполненных работ был подписан 24 марта 2017 года.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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