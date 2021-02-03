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Интерфакс-АВН

Глава МИД Украины считает, что США будут принимать активное участие в урегулировании конфликта на востоке страны

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Флаги Украины и США
Флаги Украины и США.
Источник изображения: gazeta.ru

Киев/Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Есть все основания предвидеть, что США будут еще активнее в поддержке Украины и попытках урегулировать конфликт в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года Соединенные Штаты принимали активное участие в поддержке Украины (...), попытках урегулировать конфликт и на Донбассе (...), потому у меня есть все основания чувствовать и предвидеть, что Соединенные Штаты будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате это будет происходить - это уже вопрос переговоров", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

В то же время Кулеба подчеркнул, что вопрос об участии США в Нормандском формате может быть решен только консенсусом.

"Что касается полноценного участия США в Нормандском формате, (...) формат не расширяется по желанию только отдельных участников, он может быть изменен только консенсусом", - пояснил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне НАТО не ведется.

"Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель - полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить План действий по членству, потому надо двигаться этим путем. Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто "дайте очередной статус" - это лишнее", - пояснил он.

В то же время глава МИД Украины указал, что Украина, Грузия и Молдавия продвигаются на пути к тройному союзу в Черноморском регионе.

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Страны
Грузия
Молдавия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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