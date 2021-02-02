Xiaomi подала в суд на Пентагон и министерство финансов США

Корпорация Xiaomi подала в суд на Пентагон и минфин США. Причина — попадание в список компаний, которые по мнению Соединённых Штатов связаны военными, передает телеканал «Известия». В Xiaomi заявили: перечень наносит непоправимый вред. Корпорация требует отменить чёрный список компаний. Теперь американские инвесторы не могут купить акции китайского гиганта. Компания Xiaomi входит в топ-3 производителей смартфонов в мире.

Корпорация Xiaomi подала в суд на Пентагон и минфин США. Причина — попадание в список компаний, которые по мнению Соединённых Штатов связаны военными, передает телеканал «Известия». В Xiaomi заявили: перечень наносит непоправимый вред. Корпорация требует отменить чёрный список компаний. Теперь американские инвесторы не могут купить акции китайского гиганта. Компания Xiaomi входит в топ-3 производителей смартфонов в мире.