Войти
Известия.ru

Xiaomi подала в суд на Пентагон и министерство финансов США

469
0
0

Корпорация Xiaomi подала в суд на Пентагон и минфин США. Причина — попадание в список компаний, которые по мнению Соединённых Штатов связаны военными, передает телеканал «Известия». В Xiaomi заявили: перечень наносит непоправимый вред. Корпорация требует отменить чёрный список компаний. Теперь американские инвесторы не могут купить акции китайского гиганта. Компания Xiaomi входит в топ-3 производителей смартфонов в мире.

Корпорация Xiaomi подала в суд на Пентагон и минфин США. Причина — попадание в список компаний, которые по мнению Соединённых Штатов связаны военными, передает телеканал «Известия». В Xiaomi заявили: перечень наносит непоправимый вред. Корпорация требует отменить чёрный список компаний. Теперь американские инвесторы не могут купить акции китайского гиганта. Компания Xiaomi входит в топ-3 производителей смартфонов в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
08.06.2020
Китайская стена североатлантической нестабильности
23.07.2019
Луноход летит к Луне: Индия запустила "проект века"
26.09.2016
МИД РФ: вывод оружия в космос станет большей проблемой, чем ПРО
02.12.2014
Вербное воскресенье
27.12.2010
Китай приурочил спуск на воду своего первого авианосца ко дню основания КПК
24.04.2007
Индия осуществила первый коммерческий запуск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»