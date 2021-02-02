Представлено первое фото строящейся китайской атомной субмарины нового типа

В Сеть выложили фото, на котором запечатлена хвостовая часть перспективной китайской субмарины. Речь может идти о многоцелевой подлодке Type-095 либо о носителе баллистических ракет стратегического назначения Type-096.

Строительство новых субмарин — один из ключевых (если не ключевой) аспектов повышения военно-политической мощи Китая в Тихоокеанском регионе. Поэтому к вопросу приковано особое внимание.

Как сообщает издание Naval News, мы, вероятно, впервые можем видеть строящуюся для Военно-морских сил КНР атомную субмарину нового типа.

Еще в прошлом году специалисты обратили внимание на снимок китайской верфи «Бохай» в Хулудао — городском округе провинции Ляонин на северо-востоке Китая. На фотографии были видны следы активной работы. Новый снимок демонстрирует хвостовую часть перспективной китайской субмарины. По мнению экспертов, речь может идти об одной из двух новых подлодок: это либо первая многоцелевая субмарина Type-095, либо головная подводная лодка с баллистическими ракетами Type-096.

Фото строящейся китайской атомной субмарины нового типа Источник изображения: navalnews

Оба корабля — часть масштабной программы по расширению возможностей китайских ВМС. Ожидается, что Type-095 будет сравнима с подлодкой американских ВМС типа «Вирджиния» — одной из самых опасных многоцелевых атомных подлодок мира, относящейся к четвертому поколению. В свою очередь, Type-096, будучи новой субмариной стратегического назначения, сможет вывести ракетно-ядерный потенциал КНР на совершенно новый уровень.

Пока конкретные выводы делать рано. Окончательно пролить свет на строящуюся АПЛ могут позволить новые фотографии.

Китай давно проявляет интерес к переоснащению своего подводного флота. Проблема назрела давно. Сейчас в составе ВМС КНР выделяют несколько типов атомных субмарин, среди которых — стратегические подводные лодки проекта 094 «Цзинь», внешне похожие на советскую субмарину проекта 667БДР «Кальмар». По мнению экспертов, китайские атомные субмарины не отвечают в полной мере требованиям времени и их нельзя сравнить с мощнейшими американскими АПЛ.

Субмарина проекта 094 «Цзинь» Источник изображения: wikipedia

Активно перевооружает свои подводные силы и Россия. В январе стало известно, что для отечественного ВМФ заказали две новые стратегические субмарины четвертого поколения проекта 955А: «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской». Лодки станут девятым и десятым кораблями проекта 955.

При этом наиболее новую и совершенную многоцелевую российскую субмарину — лодку проект 885 — рассматривают в качестве носителя нового гиперзвукового оружия.