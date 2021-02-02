В США раскрыли российскую ТЭ-2

Россия могла начать вооружаться телеуправляемыми электрическими самонаводящимися торпедами ТЭ-2, пишет The Drive, комментируя январское интервью «Военно-промышленному курьеру» генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.

«Хотя Обносов не раскрыл никакой дополнительной информации о новой торпеде, кроме типа ее силовой установки, вполне возможно, что он имел в виду ТЭ-2», — предполагает американское издание.

Издание напоминает, что данное оружие, предназначенное для уничтожения вражеских подводных лодок, запускается из стандартных 21-дюймовых (533-миллиметровых) торпедных аппаратов, имеет массу около 5400 фунтов (2450 килограммов), включая 550-фунтовую (250-килограммовую) осколочно-фугасную боеголовку, и длину 27 футов (8300 миллиметров). Максимальная дальность действия торпеды, отмечает The Drive, составляет 15,5 морской мили (более 28 километров), а максимальная скорость — 45 узлов (свыше 83 километров в час).

Согласно информации издания, кроме ТЭ-2 Обносов мог иметь в виду универсальную электрическую торпеду УЭТ-1, которая создана на замену советской универсальной самонаводящейся электрической торпеде УЗЭТ-80. The Drive отмечает, что, согласно открытым данным, по характеристикам УЭТ-1 превосходит ТЭ-2.

Издание, вспоминая случившееся в августе 2000 года с российской атомной подводной лодкой (АПЛ) К-141 «Курск» проекта 949А «Антей», отмечает, что в целом электрические торпеды прогрессивнее, надежнее и безопаснее химических.

В январе в интервью «Военно-промышленному курьеру» Обносов рассказал об управляемом комплексе ракетно-бомбового вооружения «Гром-Э», созданном на основе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ, оснащаемой различными вариантами головки самонаведения (ГСН).

В феврале 2020 года гендиректор КТРВ заявил о завершении государственных испытаний перспективной торпеды. Тогда же военный эксперт Максим Климов допустил, что Обносов имел в виду УЭТ-1Э, созданную в рамках опытно-конструкторской работы «Ихтиозавр». По мнению же военного обозревателя Виктора Литовкина, речь шла о тепловой торпеде «Футляр».

Иван Потапов