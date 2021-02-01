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ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400

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Источник изображения: Фото: northropgrumman.com

Бывший помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер за сутки до своего увольнения в беседе с журналом Aviation Week & Space Technology раскрыл подробности создания стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, называемого «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

«Я думаю, что большинство людей в Пентагоне, которые разбираются в программе [создания самолета] и вчитываются в детали, были удивлены тому, что мы придерживались графика так, как и должны, и я ожидаю, что мы доберемся до цели тогда, когда первоначально прогнозировалось», — заявил бывший чиновник, комментируя перенос сроков первого полета бомбардировщика с декабря 2021 года на лето 2022-го.

По его словам, в первом летном образце B-21 Raider не будет «ничего экспериментального», а представление о серийном самолете будет получено уже к первому полету стратегического бомбардировщика. По словам Ропера, переход к полномасштабному производству самолета не займет много времени. Специалист утверждает, что по методам разработки B-21 Raider отличается от истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

В январе журнал Popular Mechanics заявил, что B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.

В сентябре 2020 года Ропер сообщил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

Согласно открытым данным, ВВС США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов. Данные стратегические бомбардировщики должны заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-35
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
01.02.2021 16:00
Цитата, q
В январе журнал Popular Mechanics заявил, что B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.
Я помню. У Вас уже есть самый крутой самолет в мире - F-35.
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