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Названа выгода американцев от похищения российского «Панциря»

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», похищенный в Ливии, нужен американским военным не для изучения его технических характеристик. К такому выводу пришел журналист The National Interest Калеб Ларсон.

Он согласился с тем, что для разведки «Панцирь» не представляет особой ценности. США могли изучить комплекс ранее, поскольку эта техника была принята на вооружение Объединенными Арабскими Эмиратами. Тем не менее, сам факт вывоза «Панциря» свидетельствует о том, что из этого комплекса можно извлечь некую полезную информацию, несмотря на заявления Москвы, говорящей об обратном.

Еще одной целью мог быть некий «сигнал» российским военным в Ливии. В пользу этой теории говорит тот факт, что в 2019 году Панцирь-С1 сбил американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper.

Однако главная выгода от провернутой операции с вывозом ЗРПК из Триполи на военную базу Рамштайн в Германии заключается в том, что у Пентагона появился объект для тренировок. «Завладеть целым и работоспособным "Панцирем" — большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, так как это не имитационная модель, а реальная техника противника», — уверен Ларсон.

Ранее издание The Times сообщило, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. ЗРПК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».

Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов отметил, что попадание к США ЗРПК — негативный факт, но он не будет иметь для России серьезных последствий. Он пояснил, что поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.


Семен Гольдштейн

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Страны
Германия
Ливия
ОАЭ
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
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