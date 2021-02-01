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Россия показала «воинов будущего»

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Боевой роботизированный комплекс "Уран-9"
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9".
Источник изображения: rg.ru

Российский телеканал «Звезда» показал на YouTube ролик, получивший название «Воины будущего». В нем, в частности, рассказывается об использовании новых многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-9».

«У данной боевой машины нет смотровых щелей. Все внешнее наблюдение осуществляется при помощи камер», — рассказывается в репортаже.



Телеканал напоминает, что цель создания «Уран-9» — полное исключение присутствия человека на поле боя.

В декабре 2019 года пользователь AbraxasSpa опубликовал в Twitter фотографию «Уран-9» в Сирии.

В январе того же года года генеральный директор концерна «Калашников» заявил, что российская армия получила на вооружение «Уран-9».

В июне 2018 года в Минобороны заявили, что применение «Урана-9» в Сирии выявило ряд недостатков.

Согласно открытым данным, «Уран-9» оснащен, в частности, противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом Калашникова танковым модернизированным (ПКТН), позволяющими боевой машине уничтожать, например, живую силу, легкобронированную технику и танки.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Атака
ПКМ
Уран-9
Компании
Концерн Калашников
Проекты
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