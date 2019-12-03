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Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

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Источник изображения: Фото: @AbraxasSpa

Боевой российский многофункциональный робот "Уран-9" запечатлели в Сирии. Фотографию похожей на небольшой танк машины, сделанную, предположительно, в горячей точке, на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.

Как пишет "Российская газета", характерный камуфляж и окружающая обстановка эту теорию подтверждают. Тестирование "Урана-9" на Ближнем Востоке позволило выявить и устранить конструктивные недостатки. К примеру, при самостоятельном передвижении "Урана" выявилась низкая надежность его ходовой части — опорных и направляющих катков, пружин и подвески. К тому же нестабильно работает 30-миллиметровая автоматическая пушка, цепи пуска срабатывают несвоевременно, а тепловизионный канал оптико-прицельной станции отказывает.

Робот "Уран-9" оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и модернизированным 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова. Оружие позволяет дрону уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

В январе стало известно, что российская армия получила на вооружение боевого многофункционального робота "Уран-9".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Атака
ПКМ
Уран-9
Проекты
Робот
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