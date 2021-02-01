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Американские РСЗО запустят рой «убийц» российских С-400

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

Американские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) могут получить возможность запуска перспективных Precision Strike Missile (PrSM) и других ракет класса «земля-земля», пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, армия США «хочет изучить предложения по загрузке таких PrSM и других ракет суббоеприпасами, которые могут работать вместе как сетевой рой». The Drive пишет, что соответствующая пусковая установка должна быть беспилотной. Издание напоминает, что работы по созданию PrSM ведутся корпорацией Lockheed Martin, а в перспективе должна быть разработана и ее противокорабельная производная, известная как Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM).

В декабре 2019 года бригадный генерал Джон Рафферти заявил, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета PrSM класса «земля-земля» станет «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.

В ноябре 2020 года журнал Forbes сообщил, что в рамках учебных маневров американские военные передислоцировали в Румынию две боевые машины HIMARS, после чего выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию.

По данным издания Defense News, в настоящее время максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако этот показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности.


Иван Потапов

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Страны
Германия
Китай
Россия
Румыния
США
Продукция
HIMARS
С-400 Триумф
Компании
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Проекты
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