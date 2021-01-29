В Москве начали строить научно-технологический центр «Воробьевы горы» за 20 млрд рублей

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин дал старт началу строительства инновационного кластера МГУ "Воробьевы горы", сообщили в мэрии Москвы. Ранее инвестиции в этот проект оценивались в 20 млрд рублей.

Инновационный центр "Воробьевы горы" будет состоять их девяти кластеров: "Ломоносов", "Нанотех" (нанотехнологии), "Инжиниринг" (робототехника), "Биомед" (биомедицина), "Космос" (космические исследования), "Инфотех" (информационные технологии), "Геотех" (геономия и экология), междисциплинарный и управленческий.

Первым будет построен кластер "Ломоносов", который станет стартовой площадкой для резидентов центра. Площадь кластера составит 65 тыс. квадратных метров. Финансировать его строительство планируют из бюджета столицы. Как сообщалось ранее, на "Воробьевы горы" в городской казне предусмотрено 7 млрд рублей, из них 3 млрд рублей будут выделены в 2021 году. Завершить строительство "Ломоносова" планируется в 2022 году.

"Надеюсь, через два года здесь будет уже возведен новый корпус. Чтобы не терять время даром, мы начали подбор резидентов для него. И уже около десятка их записалось на платформе Московского инновационного кластера, - отметил Сергей Собянин. - За этот период нужно сформировать реальную команду тех, кто будет здесь работать. Но я уверен, конечно, здесь будут новые инновационные предприятия".

Инновационно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы"

Образован в 2019 году постановлением правительства России. Изначально инвестиции в создание центра оценивались в 20 млрд рублей. Предполагалось, что затраты разделят городской и федеральный бюджеты. Резидентами центра смогут стать компании, которые осуществляют научно-технологическую и внедренческую деятельность. Участвовать в проекте могут стартапы, у которых уже есть успешные продукты, средние технологические компании, продающие свои инновационные разработки, а также научно-исследовательские подразделения крупных российских и иностранных корпораций.

Для резидентов центра обещают ввести налоговые льготы. Так, их проекты в течение 10 лет не будут облагаться налогами, в том числе налогом на имущество, на прибыль и НДС (при годовой выручке до одного миллиарда рублей). Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды снизят до 14 процентов. Для привлечения иностранных работников не будут требовать отдельного разрешения.