Инновационный комплекс мирового уровня появится в Москве уже в ближайшие годы.

На Воробьевых горах начали возводить сразу два кластера технопарка МГУ. Главная его задача - объединить потенциал университета и ресурсы ведущих корпораций, чтобы талантливые ученые могли проводить исследования и реализовывать проекты.
Площадь технологической долины - 17,5 гектаров. Сейчас полным ходом идет строительство первого кластера, он называется "Ломоносов". Всего кластеров будет девять, в том числе семь отраслевых - таких направлений, как биомедицина, нанотехнологии, космические исследования и робототехника.
Грандиозная стройка. На макете видно, как будет выглядеть инновационный центр МГУ "Воробьевы горы". Флагманский кластер "Ломоносов", который был заложен в январе. Сейчас начинается строительство еще двух - "Образовательного" и "Междисциплинарного". Завершен этап проектирования, подготовлены котлованы.
Научная долина. Исследовательские лаборатории, образовательный блок, среда для запуска научно-технологических стартапов - все для будущих студентов. А строить будут в том числе тоже студенты, нынешние. Стройотряды не останутся в стороне.
В инновационном центре "Воробьевы горы" будут готовить специалистов самых разных направлений: от гуманитариев до физиков-ядерщиков. В строительстве инновационного центра участвует в том числе и госкорпорация "Росатом".
Кластер "Ломоносов" планируют построить в следующем году, а "Междисциплинарный" и "Образовательный" - в 2023-м.
Приоритетные направления инновационной научно-технологической деятельности реализуются путем развития взаимосвязанных кластеров:
Кластер "Биомед"
Кластер биомедицины, фармацевтики, медико-биологических исследований и испытаний, с сертифицированным виварием, лабораторией прототипирования, испытаний лекарственных средств, центром геномных технологий, национальным криогенным хранилищем клеток живых существ, включая клетки человека.
Кластер "Нанотех"
Кластер нанотехнологий, исследования новых материалов, наномашиностроения, с отдельным сервисом "чистых" комнат, центром коллективного пользования аналитическим, ростовым и нанолитографическим оборудованием.
Кластер "Инфотех"
Кластер информационных технологий, математического моделирования и высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения.
Кластер "Инжиниринг"
Кластер робототехники, технологий специального назначения и машинного инжиниринга, технологий энергосбережения и эффективного хранения энергии, с центром прототипирования.
Кластер "Космос"
Кластер воздушно-космических исследований, космонавтики, авиации и воздухоплавания, с центром оперативного космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли.
Кластер "Геотех"
Кластер наук о Земле, экологии, создании новых технологий изыскания и промышленного использования нефтегазового сырья, в частности в труднодоступных областях Арктики, Сибири, Дальнего Востока.
"Междисциплинарный кластер"
Кластер междисциплинарных гуманитарных исследований, когнитивных наук, в том числе проблем искусственного интеллекта; реализации Транснационального мегапроекта "Единая Евразия: Транс-Евразийский пояс развития (ТЕПР) - Интегральная Евразийская транспортная система (ИЕТС)"; инновационных спортивных разработок (разработка научных основ развития спорта в России; создание методики описания "идеальных" моделей спортсменов с учётом генетических, физиологических, антропологических, биохимических характеристик человека; вопросы психологического обеспечения и сопровождения спорта).
"Образовательный кластер"[/h3]
Кластер для реализации образовательного направления, в том числе программ дополнительного образования; в нем предполагается наличие учебных аудиторий и исследовательских лабораторий для реализации проектов на базе факультетов и научно-образовательных школ МГУ, а также формирование инновационной среды для развития научно-технологических стартапов.