Инновационный комплекс мирового уровня появится в Москве уже в ближайшие годы.

На Воробьевых горах начали возводить сразу два кластера технопарка МГУ. Главная его задача - объединить потенциал университета и ресурсы ведущих корпораций, чтобы талантливые ученые могли проводить исследования и реализовывать проекты.

Площадь технологической долины - 17,5 гектаров. Сейчас полным ходом идет строительство первого кластера, он называется "Ломоносов". Всего кластеров будет девять, в том числе семь отраслевых - таких направлений, как биомедицина, нанотехнологии, космические исследования и робототехника.

Грандиозная стройка. На макете видно, как будет выглядеть инновационный центр МГУ "Воробьевы горы". Флагманский кластер "Ломоносов", который был заложен в январе. Сейчас начинается строительство еще двух - "Образовательного" и "Междисциплинарного". Завершен этап проектирования, подготовлены котлованы.

"В центре города, рядом с лучшим университетом страны, разворачивается такая стройка, которая призвана объединить потенциал Московского государственного университета, ведущих корпораций страны - "Ростеха", "Роскосмоса", "Роснефти", других корпораций, инновационного малого и среднего бизнеса, правительства Москвы, правительства Российской Федерации, под эгидой президента страны, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Это действительно будет ведущая площадка, которая объединяет образовательный, научный, технологический потенциал страны".

Научная долина. Исследовательские лаборатории, образовательный блок, среда для запуска научно-технологических стартапов - все для будущих студентов. А строить будут в том числе тоже студенты, нынешние. Стройотряды не останутся в стороне.

"Это работа с бетоном, вязка арматуры, а также отделочные работы в помещениях, - говорит командир штаба молодежных студенческих стройотрядов Антон Хоменко. - Это очень здорово, потому что мы понимаем, что участвуем в истории, строим для будущих поколений".

В инновационном центре "Воробьевы горы" будут готовить специалистов самых разных направлений: от гуманитариев до физиков-ядерщиков. В строительстве инновационного центра участвует в том числе и госкорпорация "Росатом".

"Исторически традиционно главная тема сотрудничества Росатома и МГУ - это подготовка кадров по специальности "физика", "прикладная математика", "химия", - сказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. - Это подготовка и российских кадров для работы за рубежом, и экспорт ядерного образования в вузы тех стран, куда "Росатом" сегодня приходит и развивает атомное направление или буквально создает атомные отрасли".Центр инновационный. Вот и старт дают не символическим нажатием красной кнопки, а совсем иначе.

"Это будет рывок в изучении физики, математики, биологии, информатики. Рядом с филиалом начинается создание наукограда, подобного Новосибирскому, - сказал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. - Я очень благодарен всем, кто неравнодушен к этому проекту, и поверьте, что это одно из важнейших событий накануне 270-летия Московского университета".

Кластер "Ломоносов" планируют построить в следующем году, а "Междисциплинарный" и "Образовательный" - в 2023-м.

Приоритетные направления инновационной научно-технологической деятельности реализуются путем развития взаимосвязанных кластеров:

Кластер "Биомед"

Кластер биомедицины, фармацевтики, медико-биологических исследований и испытаний, с сертифицированным виварием, лабораторией прототипирования, испытаний лекарственных средств, центром геномных технологий, национальным криогенным хранилищем клеток живых существ, включая клетки человека.

Кластер "Нанотех"

Кластер нанотехнологий, исследования новых материалов, наномашиностроения, с отдельным сервисом "чистых" комнат, центром коллективного пользования аналитическим, ростовым и нанолитографическим оборудованием.

Кластер "Инфотех"

Кластер информационных технологий, математического моделирования и высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Кластер "Инжиниринг"

Кластер робототехники, технологий специального назначения и машинного инжиниринга, технологий энергосбережения и эффективного хранения энергии, с центром прототипирования.

Кластер "Космос"

Кластер воздушно-космических исследований, космонавтики, авиации и воздухоплавания, с центром оперативного космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли.

Кластер "Геотех"

Кластер наук о Земле, экологии, создании новых технологий изыскания и промышленного использования нефтегазового сырья, в частности в труднодоступных областях Арктики, Сибири, Дальнего Востока.

"Междисциплинарный кластер"

Кластер междисциплинарных гуманитарных исследований, когнитивных наук, в том числе проблем искусственного интеллекта; реализации Транснационального мегапроекта "Единая Евразия: Транс-Евразийский пояс развития (ТЕПР) - Интегральная Евразийская транспортная система (ИЕТС)"; инновационных спортивных разработок (разработка научных основ развития спорта в России; создание методики описания "идеальных" моделей спортсменов с учётом генетических, физиологических, антропологических, биохимических характеристик человека; вопросы психологического обеспечения и сопровождения спорта).

"Образовательный кластер"[/h3]

Кластер для реализации образовательного направления, в том числе программ дополнительного образования; в нем предполагается наличие учебных аудиторий и исследовательских лабораторий для реализации проектов на базе факультетов и научно-образовательных школ МГУ, а также формирование инновационной среды для развития научно-технологических стартапов.