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В «Росгвардии» обсудили вопросы формирования перечня образцов вооружения, военной и специальной техники

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Москве состоялось совещание по вопросам подготовки проекта государственной программы вооружения до 2033 года, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Обсуждены вопросы формирования перечня образцов вооружения, военной и специальной техники, в отношении которых необходимо проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ремонта и сервисного обслуживания», — указали в ведомстве.

Были также рассмотрены некоторые аспекты военно-технической политики Российской Федерации, порядок определения основных направлений развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2038 года, а также требования, предъявляемые к научно-методическому обеспечению разработки проекта.

По данным ведомства, по линии вооружения в войска поставляются пистолеты Ярыгина, автоматы АК-200 и АК-205,7,62-мм снайперские винтовки СВ-98, а также оружие для подводной стрельбы и двухсредные автоматы.

В 2019 году в интересах войск осуществлялось проведение опытно-конструкторских работ, по результатам которых разработаны перспективные образцы вооружения с расширенными тактическими возможностями. 

Большая работа проводится по совершенствованию объектов технического обеспечения, при этом особое внимание уделяется внедрению современных систем видеонаблюдения, контроля и отображения данных об обстановке.

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Страны
Россия
Продукция
СВ-98
Компании
Росгвардия
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