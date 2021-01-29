В «Росгвардии» обсудили вопросы формирования перечня образцов вооружения, военной и специальной техники

В Москве состоялось совещание по вопросам подготовки проекта государственной программы вооружения до 2033 года, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Обсуждены вопросы формирования перечня образцов вооружения, военной и специальной техники, в отношении которых необходимо проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ремонта и сервисного обслуживания», — указали в ведомстве.

Были также рассмотрены некоторые аспекты военно-технической политики Российской Федерации, порядок определения основных направлений развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2038 года, а также требования, предъявляемые к научно-методическому обеспечению разработки проекта.

По данным ведомства, по линии вооружения в войска поставляются пистолеты Ярыгина, автоматы АК-200 и АК-205,7,62-мм снайперские винтовки СВ-98, а также оружие для подводной стрельбы и двухсредные автоматы.

В 2019 году в интересах войск осуществлялось проведение опытно-конструкторских работ, по результатам которых разработаны перспективные образцы вооружения с расширенными тактическими возможностями.

Большая работа проводится по совершенствованию объектов технического обеспечения, при этом особое внимание уделяется внедрению современных систем видеонаблюдения, контроля и отображения данных об обстановке.