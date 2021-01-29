Украина создаст палубный вертолет для новых кораблей своего флота

Опытный образнц переделанного из вертолета Ми-2 предприятиями АО "Мотор Сич" (Запорожье) и ПАО "АгроавиаДнепр" (Днепропетровск) вертолета Mи-2MСБ-1 (регистрационный номер UR-MSM, заводской номер 5210001106). 2019 год.

Украинское Минобороны заказало у предприятия «Мотор Сич» разработку морского вертолета. Предполагается, что его можно будет эксплуатировать с борта корветов типа Ada.

Корабли ВМС Украины могут получить условно «новый» палубный вертолет, выполненный на базе советского Ми-2. Об этом со ссылкой на издание Defense Express сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.

Инженеры должны провести ремоторизацию и обновление машины по принципу Ми-2МСБ — украинской версии модернизации Ми-2, ранее созданной «Мотор Сич». В 2016 году этот вертолет официально приняли на вооружение украинских ВВС.

Морской вертолет получит «тотальную цифровизацию всех систем» и складные лопасти для базирования на борту новых корветов типа Ada, закупленных Украиной у Турции. Предполагается две версии палубной винтокрылой машины: поисково-спасательная и противолодочная. На первом этапе создадут вертолет берегового базирования, версия для корветов должна появиться до 2023 года.

Корвет типа Ada Источник изображения: wikipedia

В 2015-м стало известно о разработке на Украине многоцелевого вертолета МСБ-6 «Отаман» на базе польского PZL W-3 Sokół, который, что примечательно, также в широком смысле стал развитием советского Ми-2. По имеющимся сведениям, сейчас проект «Отаман» заморожен.