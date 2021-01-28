На Украине переделают Ми-2 в морской вертолет

Украинская оборонная промышленность не перестает поставлять завораживающие новости. Как сообщает украинский веб-ресурс "Defense Express", министерство обороны Украины заказало у АО "Мотор Сич" (Запорожье) поэтапную разработку вертолета морской авиации. Он предназначен для усиления береговой авиации военно-морских сил Украины, а также для вооружения планируемых к приобретению для ВМС Украины корветов по турецкому проекту Ada.

Опытный образнц переделанного из вертолета Ми-2 предприятиями АО "Мотор Сич" (Запорожье) и ПАО "АгроавиаДнепр" (Днепропетровск) вертолета Mи-2MСБ-1 (регистрационный номер UR-MSM, заводской номер 5210001106). 2019 год (с) defence-ua.com

В качестве базового образца модели рассматривается вертолет Ми-2, который будет оснащен дополнительным оборудованием и системами, а также пройдет ремоторизацию и обновления по принципу Ми-2МСБ.

"Разработка вертолета на базе глубокой модернизации Ми-2 с тотальной цифровизацией всех систем, будет разбита на несколько этапов. На первом, который должен завершиться уже в этом году, ожидается получение первой машины в виде вертолета берегового базирования.

До 2023 года - создание вертолета для корвета, предусматривающее установку механизма складывания лопастей, чтобы он смог разместиться в ангаре корабля. Предполагается его выполнение в двух версиях - поисково-спасательной и противолодочной ", - сообщил "Defense Express" заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

Скорее всего готовность палубной версии вертолета к 2023 года обусловлена сроками ​​введения в строй первого корвета типа Ada для ВМС Украины.

По информации "Defense Express", корпус первого корабля должен быть построен в Турции, а его оснащение будет проходить уже на Украине с участием украинских и турецких специалистов. Это позволит ускорить освоение опыта взаимодействия. Потому все последующие корабли будут строиться на мощностях завода "Океан" в Николаеве.

От "Defense Express" нужно отметить, что в Турции корветы типа Ada вооружаются американским вертолетом Seahawk, который выполняет функции поискового, транспортного и спасательного вертолета, а также может выполнять противолодочные функции благодаря РЛС, гидроакустической станции, ракетному и торпедному вооружению.

В то же время закупка этих вертолетов в США может стать проблемным вопросом для Украины, учитывая их высокую стоимость в противолодочные варианте, который предусматривает оснащение целым комплексом радиоэлектронных и гидроакустических средств.

В частности, Австралия в 2019 году потратила 3 ​​млрд долларов в 24 вертолета в мощной версии MH-60R, с сопутствующими вооружением, оборудованием, обучением и другими услугами. Если же рассматривать простейшую версию S-70B, то Турция в 2006 году потратила 550 млн долларов на 17 единиц с сопутствующими услугами.

Отметим, что модернизация Ми-2 в поисково-спасательный вертолет - вполне реальная задача. В то время как превращение его в противолодочный вертолет - сложнее в разы.

Ведь даже в версии Ми-2МСБ максимальная взлетная масса находится в пределах 3,7-4 тонн. При этом противолодочный вертолет должен быть оснащен РЛС и / или гидроакустической станцией или буями. А в наиболее эффективной версии - еще и противокорабельными ракетами или другим вооружением.