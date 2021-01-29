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ЦАМТО

Специалисты РЭБ ВВО впервые применили новейший комплекс "Палантин" в условиях низких температур в Забайкалье

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Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин"
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 28 января. С расчетами подразделения РЭБ ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, состоялись первые в этом году тактико-специальные занятия с выполнением практических задач на новейшем комплексе "Палантин".

Занятия состоялись в суровых погодных условиях, обусловленных преобладанием низких температур, установившихся в регионе.

Экипажи станций помех совершили марш в назначенный район и развернули специальное оборудование, с помощью которого за короткое время осуществили сбор и обработку информации об особенностях системы управления войсками условного противника. В дальнейшем, определив и подавив основные и запасные частоты каналов связи, специалисты РЭБ нарушили систему управления "противника".

Для выполнения учебно-боевых задач было задействовано свыше 30 ед. специальной техники, входящей в состав комплекса "Палантин", поступившего в подразделение в минувшем году, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Палантин РЭБ
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Минoбороны РФ
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