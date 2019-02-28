Цифровой солдат: в США признали успехи российской армии

Американские аналитики всерьез озадачены успехами российской армии в информационном поле. А это в современных условиях позволяет сломить противника, даже не вступая в реальное сражение

Сотрудники американской организации The Strategy Bridge, специализирующейся на информационной безопасности и военной сфере, заинтересовались новой военной доктриной России. Ей посвящена основательная статья.

Авторы полагают, что обновленная российская армия делает ставку на информационное доминирование над врагом. Оно, как уточняют эксперты, включает в себя психологическую и техническую составляющие.

Психологическое "оружие" призвано подорвать идеологические установки врага, добиться морального превосходства над противником, ослабить его боевой дух. И здесь в ход идут соцсети. Авторы полагают, что эту стратегию российские эксперты позаимствовали у США. Учились они на примере военных конфликтов в Ираке, Югославии, а также черпали сведения о сетевой войне из специализированной литературы.

Что касается технологической стороны противоборства, то здесь речь идет о самых разных сетевых средствах сбора информации.

"Россия стремится использовать новейшие технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для завоевания превосходства в информационном пространстве", - уверены аналитики.

Серьезный рывок в этом направлении, по мнению авторов, произошел после военного конфликта с Грузией в 2008 году. "Обладая более широким доступом к космической информации, беспилотным летательным аппаратам, бортовым системам разведки, системам командования и управления и благодаря беспрецедентным достижениям в области радиоэлектронной борьбы, российские военные хорошо подготовлены к отслеживанию обстановки и влиянию на исход боя".

Так, в Сирии российские военные успешно применяют систему ГЛОНАСС. Она дает большую ситуационную осведомленность, повышает точность наведения на вражеские цели. Используются армией и дополнительные навигационные системы, которые помогают обеспечить работоспособность оружия и техники в случае неполадок с ГЛОНАСС.

Важным источником информации для военных являются беспилотники.

"Рабочей лошадкой" российского парка БПЛА американцы называют беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

В основном дроны используются для поддержки наземных целей, но российские военные разрабатываются модели и для других миссий. Например, беспилотник "Форпост" прошел испытания в качестве платформы, позволяющей прицеливаться кораблям, вооруженным ракетами "Калибр" и "Яхонт".

За время сирийской компании БПЛА, по сообщению Минобороны РФ, совершили не менее 23 000 боевых вылетов и отработали в воздухе 140 000 часов.

Обратили внимание эксперты и на модернизацию самолета-разведчика А-50, обновленного до версии А-50У. Он оснащен множеством новых систем, позволяющих, среди прочего, удвоить количество отслеживаемых целей, увеличить эффективный диапазон оперативного слежения.

Кроме того, сейчас на замену А-50 разрабатывается самолет A-100 с еще более совершенным оборудованием.

Внимание авторов привлек и комплекс разведки, управления и связи "Стрелец". Он "обеспечивает высокий уровень командования и контроля" и "позволяет обмениваться индивидуальной информацией как с вышестоящими командирами, так и с авиацией и артиллерией".

А в сочетании с системой прицеливания "Гефест" комплекс значительно увеличил эффективность российских войск в Сирии.

Не осталась без внимания и единая система управления тактического звена "Созвездие" , которая, по мнению американских экспертов, вскоре должна быть внедрена в российских сухопутных войсках. Она представляет собой единую систему управления боем, которая координирует работу одиннадцати подсистем, в числе которых средства РЭБ, артиллерия, ПВО и т. д..

Но наибольшего прогресса российские военные добились в области радиоэлектронной борьбы.

За последние 20 лет оборонный комплекс страны выпустил десятки систем РЭБ, способных подавлять противодействующие наземные, воздушные и космические средства связи.

В качестве заключительного яркого примера авторы приводят систему радиоэлектронной борьбы "Палантин", который поступил на вооружение общевойсковой армии Западного военного округа России.

"Эта система выполняет множество функций и предназначена не только для подавления сообщений противника, но и для разведки. Кроме того, Палантин способен объединять в сеть другие системы радиоэлектронной борьбы".

Учитывая фундаментальное значение, которое российское политическое и военное руководство придает информационному доминированию, оно продолжит испытывать и применять новые технологии в этой сфере, уверены авторы статьи. И это может создать значительные проблемы для США и их военных союзников, пишет The Strategy Bridge.

Олег Корякин