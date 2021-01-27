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ЦАМТО

Спецназ ЦВО в Самарской области в 2021 году получит партию модернизированных бронеавтомобилей "Тигр-М"

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Бронеавтомобиль "Тигр-М"
Бронеавтомобиль "Тигр-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 26 января. Бригада специального назначения ЦВО, дислоцированная в Самарской области, в 2021 году получит партию модернизированных бронеавтомобилей "Тигр-М" (в целом более 15 ед.).

В конструкцию новой версии "Тигр" внесен ряд изменений, направленных на повышение его эксплуатационных свойств, надежности, эргономичности, противопульной и противоминной защиты.

В отличие от имеющихся на вооружении бронеавтомобилей "Тигр", современные машины будут оснащены новейшим боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ".

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении. Тепловизионная камера позволяет распознавать мишень типа "БТР" на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером. Модуль способен работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, сообщает пресс-служба ЦВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Арбалет-ДМ
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
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