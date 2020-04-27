Войти
ЦАМТО

В текущем году разведывательные подразделения Сухопутных войск получат более 15 бронеавтомобилей "Тигр"

153
0
0
"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 24 апреля. В рамках гособоронзаказа разведывательные подразделения Сухопутных войск в текущем году получат более 15 бронеавтомобилей "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ".

Бронемашина "Тигр" предназначена для перевозки личного состава, различных грузов по дорогам общего пользования и пересеченной местности. Кроме того, "Тигр" может использоваться для монтажа специальных средств и оборудования.

Боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Он полностью стабилизирован и имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.

Разведподразделения Сухопутных войск также оснастят переносными РЛС "Аистенок" и "Фара-ВР" для радиолокационной разведки целей и огневых позиций противника.

Все образцы автомобильной и специальной техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Арбалет-ДМ
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
10.01.2019
Более 1850 ед. автомобильной и специальной техники поступит в подразделения Сухопутных войск в 2019 году
22.02.2017
Александр Красовицкий: армия может завести минозащищенного "Медведя"
26.12.2016
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
27.09.2016
"Тигр" с "Арбалетом" в ближайшее время поступит в войска
28.08.2013
Профессионалы тактического звена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды