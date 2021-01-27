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ЦАМТО

Главное управление боевой подготовки ВС РФ совершенствует нормативную базу по боевой подготовке

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Центр боевой подготовки СВ
Центр боевой подготовки СВ.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 26 января. Специалисты Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации (ГУБП ВС РФ) разработают новые руководящие документы.

Модернизация вооружения и военной техники, изменение форм и способов ведения боевых действий определяют основные направления разработки уставных, программных и методических документов по боевой подготовке ВС РФ.

Основные усилия специалистов ГУБП ВС РФ в данном направлении сосредоточены на разработке наставлений, руководств и инструкций, раскрывающих наиболее эффективные приемы и способы действий войск (сил) во время обучения и в ходе ведения боевых действий в различных климатических и географических условиях, программ боевой подготовки подразделений различных видов и родов войск, методических документов, учитывающих особенности современных образцов вооружения и военной техники, а также опыт участия в боевых действиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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