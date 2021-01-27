Главное управление боевой подготовки ВС РФ совершенствует нормативную базу по боевой подготовке

ЦАМТО, 26 января. Специалисты Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации (ГУБП ВС РФ) разработают новые руководящие документы.

Модернизация вооружения и военной техники, изменение форм и способов ведения боевых действий определяют основные направления разработки уставных, программных и методических документов по боевой подготовке ВС РФ.

Основные усилия специалистов ГУБП ВС РФ в данном направлении сосредоточены на разработке наставлений, руководств и инструкций, раскрывающих наиболее эффективные приемы и способы действий войск (сил) во время обучения и в ходе ведения боевых действий в различных климатических и географических условиях, программ боевой подготовки подразделений различных видов и родов войск, методических документов, учитывающих особенности современных образцов вооружения и военной техники, а также опыт участия в боевых действиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.