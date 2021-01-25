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ТАСС

Роскосмос с 2018 г. подготовил материалы для возбуждения 26 уголовных дел из-за коррупции

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Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Как заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, "это хороший результат, который уже сказался на оздоровлении всей работы предприятий Роскосмоса"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Служба внутреннего аудита Роскосмоса за 2,5 года подготовила материалы для возбуждения 26 уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников отрасли. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"За 2,5 года нашей работы в Роскосмосе службой внутреннего аудита выявлено и подготовлено материалов для возбуждения 26 уголовных дел на высокопоставленных чиновников отрасли по теме коррупции", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По словам главы Роскосмоса, это хороший результат, который уже сказался на оздоровлении всей работы предприятий Роскосмоса. "Коррупция - это главное зло в любом деле, а в деле обороноспособности страны оно равно предательству", - считает Рогозин.

В октябре глава Роскосмоса сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица", что с 2018 года по итогам внутренних проверок возбуждено 22 уголовных дела. По словам Рогозина, служба внутреннего аудита была создана им лично. В нее вошли опытнейшие люди из прокуратуры. Всего в службе работают 12 человек.

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Рогозин Дмитрий
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