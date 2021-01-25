Войти
Lenta.ru

В российскую армию впервые поступил «Пенициллин»

198
0
0
Источник изображения: Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных Научно-исследовательским институтом «Вектор», поступила в Вооруженные силы России. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — рассказал Михеев.

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

Михеев отметил, что комплекс эффективно работает «в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия». Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

Ранее сообщалось, что бывший исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января) Кристофер Миллер 14 января в ходе пресс-конференции назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «куском...».

В январе заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 победит американский F-35 Lightning II в случае воздушного боя один на один.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
13.01.2020
Baltnews (Латвия): непревзойденная мощь. Какое оружие России потрясло мир в 2019 году
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
24.02.2015
«Основная цель — завоевание превосходства в воздухе»
22.08.2011
Эксперты прочат российскому истребителю Т-50 большое будущее - Deutsche Welle, Германия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 19:20
  • 105
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании