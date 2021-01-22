Компания General Dynamics получила ИТ-контракт по оказанию услуг командованию СВ США в Европе

Компания General Dynamics Information Technology (GDIT) получила заказ на предоставление ИТ-услуг Командованию сухопутных войск США в Европе (USAREUR) на сумму $695 млн.

В соответствии с пятилетним контрактом GDIT будет предоставлять услуги поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры USAREUR, а также услуги связи и поддержки операций США и НАТО в Европе.

Одна из целей контракта - расширить систему связи на театре военных действий и повысить оперативную совместимость между СВ США и армиями европейских союзников.

Компания GDIT также будет предоставлять услуги по обеспечению кибербезопасности с целью дальнейшего совершенствования критически важных сетей и систем управления войсками.