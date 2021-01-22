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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Компания General Dynamics получила ИТ-контракт по оказанию услуг командованию СВ США в Европе

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Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США.
Источник изображения: belvpo.com

Компания General Dynamics Information Technology (GDIT) получила  заказ на предоставление ИТ-услуг Командованию сухопутных войск США в Европе (USAREUR) на сумму $695 млн.

В соответствии с пятилетним контрактом GDIT будет предоставлять услуги поддержки корпоративной ИТ-инфраструктуры USAREUR, а также услуги связи и поддержки операций США и НАТО в Европе.

Одна из целей контракта - расширить систему связи на театре военных действий и повысить оперативную совместимость между СВ США и армиями европейских союзников.

Компания GDIT также будет предоставлять услуги по обеспечению кибербезопасности с целью дальнейшего совершенствования критически важных сетей и систем управления войсками.


 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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