Бюджет без границ

Американские военные ломают финансовые стереотипы

Согласно заявлениям Белого дома, свою первую бюджетную заявку на 2022 финансовый год президент США Джозеф Байден планирует представить в конце мая. С 2011 финансового года (ф.г.) это будет первый проект бюджета, не подверженный контрольным ограничениям расходов, которые до настоящего времени регламентировал закон «О контроле бюджета».

Хотя большая часть бюджетного запроса была разработана предыдущей администрацией, он будет включать некоторые приоритеты нового руководства Белого дома в области национальной безопасности. Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) выделили некоторые проблемы, которые должны быть учтены в процессе составления и контроля прохождения одного из основополагающих федеральных документов, определяющих расходы на оборону.

Жажда денег

Своевременная подача бюджетной заявки в первый год правления каждого нового президента является важным фактором прохождения в Конгрессе запроса на ассигнования бойцам Пентагона. В рамках действующего законодательства этот документ президента должен представляться членам Конгресса в первый понедельник февраля. Однако задержка в отправке окончательной версии этого документа каждой новой администрацией в последние годы стала обычной практикой.

Это обусловлено тем, что чиновникам, заступившим на государственную службу, требуется дополнительное время для оценки запроса предыдущей администрации и выявления его слабых мест и недочетов. Однако, как указывают специалисты CSIS, чрезмерные задержки бюджета могут осложнить процесс его рассмотрения законодателями. Кроме того, без получения соответствующих данных от исполнительной власти Конгресс может принимать решения, идущие вразрез с пожеланиями администрации и реализацией ее финансовых приоритетов.

Исторический экскурс показывает, что каждой новой администрации Белого дома в первый год пребывания у власти не удавалось соблюсти установленный регламент. Свой первый запрос (бюджет на 2018 ф.г.) команда Дональда Трампа подала 23 мая 2017 года. Барак Обама свою первую заявку выдал 7 мая 2009 года, Джордж Буш-младший – 9 апреля 2001 года, а Билл Клинтон – 8 апреля 1993 года. Все это негативно сказывалось на качестве и на конечных цифрах, включенных в бюджетные документы.

Бюджет на предстоящий финансовый год будет представлен законодателям как раз в период существенных преобразований в МО США. Для любого федерального правительства начальный период пребывания у власти является серьезным испытанием, поскольку оно берет в свои руки бразды управления национальной обороной, вынуждено разрабатывать стратегию обеспечения национальной безопасности и осуществлять эффективное управление Пентагоном.

Под руководством Байдена МО должно сформировать свой военный бюджет, объем которого, по недавним заявлениям, будет составлять 715 млрд долл. Все это будет происходить в условиях текущих финансовых, стратегических и оперативных трансформаций внешних и внутренних факторов. И, что самое страшное, – в условиях огромного государственного долга Америки.

Как уже отмечалось, бюджет-2022 станет первым финансовым документом МО, на который не будут распространяться ограничения, установленные законом «О контроле бюджета» от 2011 года. Хотя это выглядит смешно, предельные нормы расходов на оборону прекращают действовать, когда государственные долги достигли рекордной высоты.

Конгресс каждый год устанавливал все более жесткие пределы допустимых расходов и оформлял их соответствующими соглашениями. На основе этих нормы велись переговоры о снятии лимитов по ассигнованиям на некоторые военные и гражданские программы. Отмена этих ограничений может привести к тому, что Пентагон в течение длительного времени будет не сокращать свои расходы, а действовать на базе продлеваемых резолюций (continuing resolution), позволяющих сохранять финансирование на уровне предыдущего года.

Первый бюджет Байдена формируется в условиях, когда США переориентируются на долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем и разрабатывают соответствующую стратегию. Поэтому, полагают эксперты, Вашингтон будет выделять МО средства, необходимые для развития возможностей по противостоянию Пекину. И сохранит приоритеты военного строительства, разработанные предыдущей администрацией.

Армия, авиация, и флот

О реальной военной стратегии Байдена и его планах развития ВС делать какие-то выводы пока затруднительно. Все станет понятно после опубликования указанных документов, которое ожидается в конце этого года. Или даже в феврале будущего, когда появится запрос Пентагона на 2023 ф.г. Однако специалисты CSIS считают, что ряд вопросов развития ВС США и их финансирования заслуживают определенного внимания.

Прежде всего речь идет о возможном сокращении численности Армии (Сухопутных войск, СВ) США. Стратеги Пентагона предлагают сократить ее для финансирования других приоритетных направлений военного строительства – особенно развития перспективных технологий, необходимых для противостояния Китаю в западной части Тихого океана.

Начальник штаба Армии генерал Джеймс МакКонвилл не раз заявлял, что Армия с ее наземными ударными средствами большой дальности, противоракетной обороной и глобальными логистическими возможностями может играть главную роль в Тихоокеанском регионе. И сокращение СВ является ничем не оправданным намерением руководства МО.

Ныне численность СВ составляет 485 тыс. солдат и офицеров. Администрация Обамы планировала сократить ее до 450 тыс. Раздавались и предложения оставить 420 тыс. бойцов. Что думает на этот счет Байден, пока остается только гадать.

Вопрос об увеличении корабельного состава ВМС находит широкую поддержку в обеих палатах американского парламента. В 2016 году Министерство ВМС выступило с предложением об увеличении военного флота до 355 кораблей и судов. Администрация Трампа одобрила предложение министерства.

В декабре 2020 года, в последние дни пребывания Трампа в Белом доме, министр обороны Марк Эспер выпустил новый план строительства ВМФ, который предусматривал вывод на морские просторы о к 2045 году 403 боевых кораблей и сотен беспилотных морских аппаратов. Но в целом администрации Трампа так и не удалось разработать экономически реализуемый план расширения ВМС.

Байден взял обязательство разработать новый план кораблестроения. Но, как полагают эксперты CSIS, по этому плану может быть построено только 320 боевых кораблей (сейчас их 298). План Байдена будет выглядеть как усеченная версия предложений Эспера, который намеревался строить подводные лодки, разрабатывать новые классы малотоннажных судов и принять на вооружение множество беспилотных морских аппаратов.

Правда, в отличие от Эспера и стратегов Пентагона руководство ВМС решительно отвергало планы создания небольших кораблей и транспортных судов, хотя не отрицало возможности развертывания небольших контингентов транспортных сил. Бюджет-2022 покажет, будет ли администрация Байдена следовать планам Трампа, примкнет ли к законодателям или займет позицию руководства ВМС по вопросу о транспортных судах.

Программа создания семейства малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на замену истребителям четвертого поколения F-16 на начальном этапе считалась малозатратной. Однако в процессе выполнения программы оказалось, что создание этих самолетов сопряжено со значительными расходами, и она была приостановлена. В настоящее время администрация Белого дома и эксперты Пентагона проводят анализ, результатом которого может стать существенное сокращение объема закупок F-35. Если это произойдет, то выслужившие свой срок истребители F-16 придется заменять их усовершенствованными версиями, модернизированными истребителями F-15 или БПЛА дистанционного управления. Выбранный способ замены на много лет определит облик тактической авиации ВВС США.

Стратегический приоритет

Модернизация СЯС США началась в правление Обамы. Трамп продолжил претворение в жизнь планов своего предшественника. Однако он инициировал новые программы развития ядерных вооружений. Одна из них предусматривала создание ядерных боеголовок малой мощности. Вторая была направлена на разработку крылатой ракеты с ядерными боеголовками для запуска с атомных подводных лодок. Вполне вероятно, что администрация Байдена может прекратить финансирование этих программ.

Но две главные программы ядерной модернизации останутся в зоне пристального внимания администрации президента и Конгресса в предстоящие годы. В рамках первой из них осуществляется разработка перспективной МБР наземного базирования Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) и создание всех элементов ее инфраструктуры. Вторая программа Long Range Stand Off (LRSO) предусматривает разработку перспективной стратегической КР воздушного базирования с ядерной боевой частью, которая должна заменить в стратегической авиации США устаревшие КР AGM-86 ALCM, а также снятую с вооружения в 2012 году малозаметную стратегическую КР General Dynamics AGM-129 ACM.

В последней бюджетной заявке финансирование программы GBSD, как и ожидалось, возрастет с 1,52 млрд долл. в 2021 ф.г. до 2,54 млрд в 2022-м. Финансирование программы LRSO, составлявшее в 2021 ф.г. 474 млн долл., сократится до 359 млн. Если Байден примет решение о корректировке этой программы, ее реализация может существенно замедлиться.

Помимо этого, в военный бюджет Байдена будут включены средства на реализацию программ исследований, разработок, испытаний и оценок космических технологий, ответственность за выполнение которых возложена на созданное Трампом Управление развития космических систем (SDA). В 2021 ф.г. этому управлению было выделено 228 млн долл. на проведение научно-исследовательских работ. В 2022 ф.г. эта цифра должна возрасти до 870 млн. А за пять лет SDA может получить право на расходование 6,6 млрд долл. Теперь все зависит от космических настроений Байдена.

В будущем году Вашингтон продолжит укреплять свою ПРО, утверждаться в Индо-Тихоокеанском регионе, окружать Россию войсками НАТО, уничтожать сирийцев, воевать в киберпространстве, вооружаться в космосе и вершить массу других дел, от которых жителям планеты становится только хуже.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»