AR-15 вместо автомата Калашникова. Почему о перевооружении нашей армии мы узнаем из чешских источников (Деловая столица, Украина)

Начало войны в Донбассе подконтрольные киевским властям части встретили с автоматами Калашникова калибра 5,45 мм, которые массово стали заменяться на еще более старые образцы все того же автомата, но калибра 7,62 мм. Теперь советские запасы оружия, похоже, подходят к концу, и украинские военные, как обычно, с надеждой смотрят на Запад.

Начало войны в Донбассе наши военные встретили с автоматами Калашникова калибра 5,45 мм, которые по мере исчерпания запасов патронов и разворачивания новых частей и подразделений массово стали заменяться на еще более старые образцы все того же автомата, но калибра 7,62 мм. Однако уже в ходе боевых действий стало понятно, что это советское оружие морально и физически устарело и не отвечает реалиям современной войны.

В какой-то мере недостатки попытались компенсировать массовым выпуском кастомизационных наборов для тюнинга от предприятия "Форт". Однако полностью решить проблему было невозможно. Поэтому начались поиски, как армии дешево и практично массово перейти на новый калибр. На первый взгляд - это несложная задача, так как на платформе AR-15 (американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56×45 мм - прим. ред.) по всему миру выпускается просто огромное количество образцов, причем не только военного, но и гражданского назначения.

В 2017 году прошла информация о том, что Укроборонсервис подписал с американской компанией Aeroscraft некий меморандум о совместном производстве автоматической винтовки M4 - WAC-47. Причем это должно было быть оружие модульной конструкции, которое может работать с патронами как советского, так и натовского калибра. После демонстрации на полигоне четыре винтовки были отправлены в действующую армию - по некоторым данным, в 3-й полк ССО. Однако после этого никакой новой информации об этом проекте не было.

В 2018 году в СМИ усиленно муссировались слухи о возможности подписания контракта с канадской фирмой Colt Canada на поставку штурмовых винтовок Diemaco C7 и C8 под патрон 5,56×45 мм НАТО (по сути, это модифицированные варианты американских автоматов М16А1 и M4 соответственно). Но дальше разговоров дело не пошло.

И вот уже в начале 2021-го неофициально появилась информация о том, что министерство обороны ведет переговоры с неназванным европейским оборонным подрядчиком о возможности приобретения партии штурмовых винтовок на платформе AR-15 с последующей локализацией производства как самой винтовки, так и боеприпасов. Называется и возможная сумма сделки - всего около 2 миллинов долларов.

Источник информации (Чехия) и фотография в публикации намекают на то, что наши генералы продолжают сотрудничество с компанией Excalibur Army, которая ранее отметилась поставками на Украину бронетехники и разнообразного военного снаряжения. Именно эта компания планирует поставить нашим вооруженным силам партию колесных САУ "Дана" и шасси Тatra.

Попробуем оценить, какую пользу для ВСУ принесет это решение.

Во-первых, переход на систему AR-15 становится достаточно устойчивой тенденцией на постсоветском пространстве. Например, в Грузии стандартным оружием является G5 - грузинский автомат семейства AR-15, представляющий собой клон HK416. Разработан в 2012 году грузинским военным научно-техническим центром "Дельта" в качестве альтернативы карабина М4 для оснащения вооруженных сил Грузии. В Белоруссии в январе 2018 года на заседании коллегии Государственного военно-промышленного комитета чиновникам и военным был представлен местный вариант AR-15 под советский промежуточный патрон 7,62х39 мм.

Во-вторых, мягкий переход наших силовых ведомств на натовский калибр уже начался, а военные оказались в числе отстающих. Еще летом прошлого года представители национальной гвардии Украины заявили о том, что отдельные отряды специального назначения получили отечественные штурмовые винтовки UAR-15 калибра 5,56×45 мм (.223 Remington) от фирмы "Зброяр". Такие же винтовки получил и 10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" государственной пограничной службы.

Считается, что это винтовка отечественного производства, однако правильнее говорить, что это лицензионная винтовка украинской сборки на базе американской полуавтоматической платформы AR-15. Отечественного в ней совсем немного, ведь основные элементы импортные: ствол и ударно-спусковой механизм - американского производства, коллиматор - шведского.

То есть можно говорить о том, что производственные мощности и подготовленный персонал для разворачивания массового производства подобных винтовок в стране уже есть. Упомянутый "Зброяр" еще с 2011 года из комплектующих американской фирмы Rock River Arms Inc. выпускает несколько вариантов гражданской самозарядной полуавтоматической винтовки Zbroyar Z-15. Причем как под охотничьи калибры.223 Remington и.458 SOCOM, так и под 7,62×39 мм. С началом войны на Донбассе разными путями (прежде всего с добровольческими подразделениями) это оружие попадало на фронт, где заслужило славу надежного и удобного (особенно по сравнению с автоматами Калашникова с дизайном 1950-х).

Где в схеме будет место чешской фирмы-прокладки, притом что можно просто дать денег отечественной конторе для расширения производства, пока непонятно. Хотя вариантов немного - вполне может оказаться, что ушлые чехи увязали контракт на постройку линии для производства боеприпасов с закупкой партии винтовок у них. А может, все еще проще - Excalibur Army смогла за последние пару лет выстроить взаимовыгодные отношения с украинскими генералами, отвечающими за закупки вооружений для армии.

Михаил Жирохов