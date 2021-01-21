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Известия.ru

Будущий шеф Пентагона назвал РФ и КНР угрозой для США в космосе

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/Олег Котов

Кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов генерала Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай представляют серьезную угрозу национальным интересам США в космосе в области безопасности.

Он подчеркнул, что космическое пространство является ареной конкуренции «великих держав», поэтому необходимо разрабатывать «глобальные нормы поведения» в космосе и сдерживать потенциальные угрозы.

«Россия — ключевой противник, но Китай — нарастающая угроза», — заявил он членам комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В декабре в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Кроме того, глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам.

При этом командующий космическими операциями космических сил США генерал Джон Реймонд отметил, что никто не сможет победить в ходе войны в космосе.

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Страны
Китай
Россия
США
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