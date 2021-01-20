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Naked Science

Американцы устранили неполадки, помешавшие полету космического корабля Starliner

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Starliner
Starliner.
Источник изображения: Boeing

Инженеры компании Boeing успешно протестировали программное обеспечение Starliner, которое помешало его стыковке с МКС.

Starliner — одна из главных надежд американской ракетно-космической индустрии. Сейчас программа прошла очередной важный этап: специалисты успешно протестировали программное обеспечение, ставшее причиной неудачи, постигшей корабль.

Напомним, аппарат совершил первый в своей истории запуск 20 декабря 2019-го. Экипажа на борту не было. Согласно плану, он должен был пристыковаться к МКС, однако в силу возникших технических проблем это решили не делать. В итоге корабль вернулся на Землю.

После частичной неудачи Boeing решила провести еще один беспилотный запуск корабля в преддверии первого пилотируемого старта. Отметим, что долгожданный пуск Starliner с членами экипажа может состояться уже в этом году.

В перспективе Starliner будет снабжать МКС наравне с пилотируемым космическим кораблем Dragon 2, который ранее доказал свою надежность и безопасность. Недавно на Землю впервые вернулась его грузовая модификация.

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Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
МКС
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