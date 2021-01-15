Грузовой космический корабль Dragon 2 впервые успешно вернулся на Землю

Грузовая версия нового космического корабля от компании SpaceX вернулась домой. Аппарат успешно приводнился близ побережья Флориды.

Отстыковавшийся во вторник беспилотный космический корабль вернулся обратно на Землю, приводнившись близ штата Флориды.

Парашютная посадочная система сработала штатно. Космический аппарат доставил с МКС две тонны научного оборудования, использованного в экспериментах.

Splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s 21st @Space_Station resupply mission and the first return of a cargo resupply spacecraft off the coast of Florida - SpaceX (@SpaceX) January 14, 2021

©twitter.com/SpaceX

Напомним, первый запуск грузового космического корабля, созданного на основе новой версии Dragon, компания SpaceX провела 6 декабря. Аппарат запустили при помощи ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди.

Корабль Dragon 2 существует в двух вариантах: пилотируемом и грузовом. Оба призваны снабжать Международную космическую станцию.

Самый первый старт Dragon 2 выполнил 2 марта 2019 года. Первый запуск с экипажем на борту аппарат осуществил 30 мая 2020-го: на Землю этот корабль успешно вернулся 2 августа.

Следующий запуск пилотируемого Dragon, который станет второй эксплуатационной миссией к МКС, назначен на грядущий март. Трансляция старта, как и всегда, будет доступна на нашем сайте.