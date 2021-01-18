Источник назвал сроки вхождения в состав ВМФ России первой подлодки, изначально укомплектованной «Посейдоном»

Согласно представленным данным, третий носитель ядерной торпеды «Посейдон» войдет в состав российского флота до 2027 года. Он станет первой субмариной, изначально укомплектованной этим комплексом.

О сроках передачи российскому флоту третьего носителя ядерной торпеды «Посейдон» сообщил ТАСС осведомленный источник в судостроении. По его словам, атомную подлодку спецназначения «Ульяновск» проекта 09853 передадут ВМФ по действующей госпрограмме вооружений до 2027 года.

Флот получит корабль вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени завершат государственные испытания. Таким образом, субмарина станет первой лодкой — носителем «Посейдона», которую сдадут в качестве единого комплекса.

Собеседник агентства отметил, что судостроители уже завершают создание корпуса подводной лодки. Совсем скоро планируют начать его гидравлические испытания.

Атомную подлодку «Ульяновск» заложили на «Севмаше» в 2017 году. Она похожа на второй носитель автономного подводного комплекса «Посейдон» — субмарину «Хабаровск», которая относится к проекту 09851. Отличие новой подлодки — в применении более современных систем и механизмов.

Напомним, согласно ранее представленной информации, выведение «Хабаровска» из эллинга должно состояться в первой половине 2021-го. Самую первую подводную лодку — носитель «Посейдонов», субмарину проекта 09852 «Белгород», спустили на воду 23 апреля 2019-го. Ее передача флоту запланирована на этот год.

До сих пор о ней известно относительно мало. В 2019 году портал Covert Shores, специализирующийся на вопросах военно-морского флота, обратил внимание на фотографию, на которой, предположительно, запечатлена новая российская атомная субмарина «Белгород». На снимке виден полный профиль субмарины выше ватерлинии.

«Белгород» Источник изображения: hisutton

Субмарину изначально строили как атомный подводный крейсер класса «Антей». После перезакладки претерпело изменения не только назначение субмарины, но и ее внешность: сейчас «Белгород» — самая длинная из всех подлодок (по этому показателю она превосходит даже знаменитую «Акулу»). «Хабаровск», по имеющимся данным, будет значительно меньше первого носителя «Посейдона».

Сам боевой комплекс представляет собой беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Его основная задача — доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. Внешний вид «Посейдона» представили еще в 2018 году.