Источник: третий носитель ядерных суперторпед "Посейдон" передадут флоту до 2027 года

По словам собеседника агентства, строительство корпуса корабля "Ульяновск" завершается, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе "Севмаш"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Ульяновск" строится в России, субмарина будет передана ВМФ РФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Атомная подлодка спецназначения "Ульяновск" (проект 09853) будет передана ВМФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед "Ульяновск" впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения", - сказал он.

По словам собеседника агентства, сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). "АПЛ спецназначения "Ульяновск" заложена на судоверфи "Севмаш" в 2017 году. Это младший брат субмарины "Хабаровск" проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от "Хабаровска" тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы", - добавил он.

ТАСС не располагает официальным комментарием ПО "Севмаш", где строится эта АПЛ.

Изначально предполагалось, что название "Ульяновск" получит шестой корпус многоцелевой субмарины проекта 885М "Ясень-М".

О подлодках серии

5 ноября 2020 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что второй носитель оружия "судного дня" - подводных ядерных суперторпед "Посейдон" - АПЛ "Хабаровск" проекта 09851 будет выведена из эллинга завода "Севмаш" в первой половине 2021 года. Первый носитель "Посейдонов" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ожидается, что она будет передана флоту в 2021 году.

В мае 2018 года источник сообщил ТАСС, что система "Посейдон" включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца действия программы.

Впервые о российском беспилотном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Он отмечал, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычной, так и ядерной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и т. д. По данным Минобороны, аппараты "Посейдон" вместе с подлодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотники получат высокую скорость и неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения - более 1 км.