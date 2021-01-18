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Интерфакс-АВН

Все идет к тому, что Россия выйдет из Договора об открытом небе, считают в профильном комитете Думы

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Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Ситуация вокруг Договора об открытом небе (ДОН) движется в сторону выхода России из него, поскольку пока Европа не идет навстречу Москве, а надежды на возвращение в этот механизм США невелики, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"По моему мнению, если все так будет складываться, наверное, мы будем вынуждены выйти из этого договора", - сказал Чепа агентству в пятницу.

Если США не вернутся в договор и при этом России не удастся выстроить диалог с европейскими партнерами относительно информационного обмена, "вряд ли этот договор сможет существовать дальше", сказал он.

Парламентарий затруднился дать оценку возможных сроков выхода России из договора.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что надежда на сохранение договора все еще остается. В том числе он допускает, что новая администрация США может возобновить диалог с Россией по возвращению к механизму "открытого неба".

"Надежда, наверное, всегда есть. Будем надеяться на какие-то разумные действия Байдена (Джо Байдена, избранного президента США - ИФ)", - сказал зампред комитета по международным делам, добавив, что на такой исход, по его оценке, сильно рассчитывать не стоит.

В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что Москва намерена объявить о пересмотре своего участия в Договоре об открытом небе, который позволяет проводить инспекционные полеты над территориями стран-участниц.

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Страны
Россия
США
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