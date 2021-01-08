Британские палубные F-35B вооружат инновационной крылатой мини-ракетой, способной поражать широкий круг целей

Корпорация MBDA получила контракт на 550 миллионов фунтов стерлингов, предполагающий оснащение палубных истребителей-бомбардировщиков F-35B, базирующихся на авианосцах типа Queen Elizabeth, небольшой крылатой ракетой SPEAR3. Она может поражать цели, находящиеся на удалении более 140 километров.

Великобритания планомерно наращивает возможности своих палубных многоцелевых истребителей пятого поколения. Одной из важнейших вех стало подписание контракта на оснащение этих машин крылатой ракетой нового поколения SPEAR3. Сумма соглашения составляет 550 миллионов фунтов стерлингов.

Ракета предназначена для поражения кораблей, бронетехники, ракетных установок, бункеров и других целей. Она имеет дальность более 140 километров. Это позволит летчикам британских ВВС находиться в момент пуска вне зоны досягаемости большинства зенитных ракетных комплексов вероятных противников.

F-35B Источник изображения: defensenews

Отличительная особенность ракеты — небольшая масса и габариты. Она весит около 90 килограммов при длине 1,8 метра.

Напомним, недавно британская авианосная ударная группа достигла начальной оперативной готовности.