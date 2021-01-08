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Naked Science

Британские палубные F-35B вооружат инновационной крылатой мини-ракетой, способной поражать широкий круг целей

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F-35B
F-35B.
Источник изображения: navalnews

Корпорация MBDA получила контракт на 550 миллионов фунтов стерлингов, предполагающий оснащение палубных истребителей-бомбардировщиков F-35B, базирующихся на авианосцах типа Queen Elizabeth, небольшой крылатой ракетой SPEAR3. Она может поражать цели, находящиеся на удалении более 140 километров.

Великобритания планомерно наращивает возможности своих палубных многоцелевых истребителей пятого поколения. Одной из важнейших вех стало подписание контракта на оснащение этих машин крылатой ракетой нового поколения SPEAR3. Сумма соглашения составляет 550 миллионов фунтов стерлингов.

Ракета предназначена для поражения кораблей, бронетехники, ракетных установок, бункеров и других целей. Она имеет дальность более 140 километров. Это позволит летчикам британских ВВС находиться в момент пуска вне зоны досягаемости большинства зенитных ракетных комплексов вероятных противников.

F-35B

Источник изображения: defensenews

Отличительная особенность ракеты — небольшая масса и габариты. Она весит около 90 килограммов при длине 1,8 метра.

Напомним, недавно британская авианосная ударная группа достигла начальной оперативной готовности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
F-16
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Авианосец
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2 комментария
№1
08.01.2021 11:06
Интересно, а у изд.85 какая дальность?
0
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№2
09.01.2021 04:18
Цитата
Отличительная особенность ракеты — небольшая масса и габариты. Она весит около 90 килограммов при длине 1,8 метра.
Интересно, что за ВВ и сколько кг там его, какая мощность? Ведь будет пукалка, как у турок в Карабахе:


Надо много раз попасть в цель, чтобы повредить её толком.

Цитата
Ракета предназначена для поражения кораблей, бронетехники, ракетных установок, бункеров и других целей.
Не ну есть там будет кумулятивный вариант, то может если бить в танк, то можно проделать в нём дырку. Про корабль - вообще смешно. Это видимо какой-то маленький катерок должен быть, а не корабль.
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