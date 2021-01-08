Источник: подлодка "Леопард" вернется в боевой состав ВМФ во второй половине 2021 года

Вывод из эллинга головного предприятия АО "Центр судоремонта "Звездочка" по завершении стапельного этапа среднего ремонта и модернизации атомной многоцелевой подводной лодки К-328 "Леопард" проекта 971 (заводской номер 832) Северного флота. Северодвинск, 25.12.2020.

Лодки этого проекта отличает повышенная бесшумность

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Леопард" проекта 971 после завершения ремонта, модернизации и проведения всех испытаний вернется в боевой состав Северного флота во второй половине 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"25 декабря АПЛ выведена из эллинга Центра судоремонта (ЦС) "Звездочка". После завершения работ у пирса предприятия она выйдет на испытания, которые могут продлиться до шести месяцев, а это - вторая половина 2021 года, после чего подлодка будет передана флоту", - сказал он.

В пресс-службе "Звездочки" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

26 декабря в Минобороны РФ сообщили, что ЦС "Звездочка" завершил стапельный этап ремонта и модернизации АПЛ "Леопард", подводная лодка выведена из главного эллинга верфи для завершения работ у пирса предприятия.

В настоящее время в составе 24-й ("звериной") дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 "Пантера", "Вепрь", "Гепард". Одна субмарина этого проекта - в боевом составе Тихоокеанского флота. Лодки этого проекта отличает повышенная бесшумность.

На "Звездочке" и ее предприятиях в настоящее время проходят модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две - из состава Тихоокеанского флота.