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ТАСС

Подлодка "Тигр" "звериной" дивизии вернется в состав флота в 2022 году

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Церемония поднятия флага на АПЛ "Тигр"
Церемония поднятия флага на АПЛ "Тигр".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Ремонт подводной лодки начался в 2019 году

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Тигр" проекта 971 (шифр "Щука-Б") после завершения ремонта и восстановления технической готовности вернется в боевой состав Северного флота в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ "Тигр" планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота", - уточнил собеседник агентства.

АПЛ "Тигр" прибыла на судоремонтный завод "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2019 году. По имеющимся данным, ее модернизация по примеру ряда других субмарин проекта 971 пока не предусмотрена.

В Центре судоремонта "Звездочка" не стали комментировать ТАСС информацию о сроках окончания ремонта.

Всего на "Звездочке" и ее предприятиях сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота.

Сейчас в боевом составе 24-й ("звериной" по названиям субмарин) дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 "Пантера", "Вепрь" и "Гепард". Ранее сообщалось, что АПЛ "Леопард" вернется в строй в 2021 году, "Волк" - в 2023-м. Таким образом, в 2023 году "звери" соберутся почти в полном составе.

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Страны
Россия
Продукция
К-328 Леопард
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
971 Щука-Б
СФ
ТОФ
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