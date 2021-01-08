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Интерфакс-АВН

Помпео сожалеет, что Вашингтону до сих пор не удалось достичь прогресса в решении конфликта в Донбассе

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo, Leah Millis/Pool Photo via AP

Киев. 6 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Нынешняя американская администрация признает свою несостоятельность достичь большего прогресса в решении конфликта на Украине и выражает сожаление по этому поводу, заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию Bloomberg.

"Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего ", - сказал Помпео.

Текст в интервью опубликован на сайте Госдепа.

Он отметил, что в настоящее время конфликт на Украине остается преимущественно замороженным.

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Страны
США
Украина
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