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Смертоносный ЗРК С-500: готов к войне на высоте 200 километров (The National Interest, США)

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Парад Победы в регионах России
Парад Победы в регионах России.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Кряжев

На вооружение российской армии поступили первые образцы новой зенитной системы С-500. Комплекс имеет невероятную дальность поражения, он может уничтожать ракеты на расстоянии свыше 600 километров. Одновременно Россия продолжает заменять системы ПВО средней дальности более современным комплексом С-350.

В ближайшем будущем на вооружение российской армии могут поступить первые образцы новой зенитно-ракетной системы С-500 концерна "Алмаз-Антей". Одновременно продолжаются испытания современного комплекса С-350 "Витязь", который со временем придет на смену системам ПВО С-300ПС.

"Мы ожидаем, что скоро в войска будут поставлены первые образцы зенитно-ракетной системы С-500", - заявил телеканалу "Россия 24" командующий войсками ПВО воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Новый комплекс, который займет верхний ярус эшелонированной единой системы противовоздушной обороны России, сможет вести борьбу с целями на высотах около 200 километров. Это значит, что С-500 сможет поражать приближающиеся баллистические ракеты противника на дальности 640 километров. Первый полк новых зенитно-ракетных систем будет защищать Москву и центральную часть России.

Ожидается, что С-500 сможет обнаружить и одновременно поразить до 10-ти головных частей баллистических ракет, летящих на скорости до семи километров в секунду. Кроме того, данная система оснащена ракетами-перехватчиками с активной радиолокационной головкой самонаведения, в чем заключается ее сходство с системой THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности) компании Lockheed Martin.

Как и все современные системы ПВО России, С-500 должна быть высокомобильной и иметь целую сеть РЛС, обеспечивающих перехват и наведение на цель на больших расстояниях. В ней будет использоваться РЛС боевого управления 91Н6А(М), модифицированная РЛС обнаружения и захвата целей 96Л6-ЦП, а также новые многорежимные противоракетные радары76Т6 и 77Т6, о чем сообщает издание Missile Threat институтов Джорджа Маршалла и Клермонта.

Между тем, в российских вооруженных силах уже проводятся испытания мобильного комплекса ПВО и ПРО С-350 "Витязь". Эта новая система придет на смену более старым С-300ПС и станет дополнением к комплексам типа "Бук-М3", С-300ВМ4, С-400 и С-500.

"Испытания зенитно-ракетного комплекса С-350 "Витязь" продолжаются, - сказал Гуменный. - Первые пуски прошли успешно, система подтвердила свои характеристики и будет широко использоваться для замены зенитно-ракетного комплекса С-300ПС".

С-350 оснащен РЛС с электронным сканированием ФАР и новой машиной боевого управления. Обычно в состав комплекса входит машина управления, две РЛС и восемь пусковых установок. В комплексе С-350 используются те же самые ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, что и у С-400, которые могут поражать цели на удалении 120 километров и на высоте около 30-ти километров. Комплекс способен вести борьбу с 16 целями одновременно, имея в комплекте 32 ракеты.

Русские намерены связать воедино С-500 и другие такие комплексы, как С-400, С-300ВМ4, С-350 и прочие, создав единую интегрированную сеть ПВО. Как отметил один отраслевой эксперт из США, хотя российский военно-промышленный сектор очень сильно пострадал в результате распада Советского Союза, Москва каким-то образом сумела продолжить разработку современных систем противовоздушной обороны, сохранив в основном их боевые возможности. Некоторые образцы этих новых систем настолько совершенны, что многие американские военачальники опасаются, что даже такие самолеты-невидимки, как F-22, F-35 и В-2, столкнутся с проблемами при их преодолении.

Дейв Маджумдар - редактор National Interest, занимающийся военными вопросами.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
THAAD
Бук-M3
С-300
С-300В
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Lockheed-Martin
Алмаз-Антей
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